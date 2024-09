Arriva a Milano il Festival "Made in Lombardia"

"Made in Lombardia", voluto e organizzato da Regione Lombardia e Unioncamere in collaborazione con Eccellenza Italiana, intende valorizzare le eccellenze italiane e avvicinare le nuove generazioni a settori chiave come moda, design, cucina e innovazione. L’obiettivo del Festival è quello di far conoscere il patrimonio artigianale della Lombardia, proponendo una giornata ricca di stand espositivi, laboratori e speech tenuti da figure di spicco del panorama nazionale e internazionale. La manifestazione metterà al centro il Made in Italy e sarà una vetrina per le eccellenze del territorio.