Mfe, Roberto Binaghi entra nel team di Publitalia '80

© Ansa
MediaForEurope Advertising, tramite la concessionaria italiana Publitalia ‘80, annuncia l’ingresso di Roberto Binaghi nel proprio team dirigenziale. Alla luce dello sviluppo internazionale del Gruppo, le strutture sono in costante evoluzione e sempre alla ricerca di talenti capaci di portare competenze specifiche e valore aggiunto. In questo contesto, l'arrivo di un professionista come Roberto Binaghi rappresenta un rafforzamento significativo per il presente e per il futuro.
Stefano Sala, CEO di MediaForEurope Advertising e Presidente e CEO di Publitalia ‘80, dichiara: "Sono molto felice di accogliere Roberto nella nostra squadra. Oltre a essere un amico, è un professionista completo, con il quale collaboro da oltre 30 anni. Ha maturato esperienze di grande rilievo nel mondo media, non ultima quella come Chairman e CEO di Mindshare Italia, oltre che Vice President Vision di WPP Media. La sua profonda conoscenza del mercato, dei media, delle concessionarie, dei clienti e del contesto internazionale sarà un elemento chiave per sostenere la crescita del nostro Gruppo. In questa prima fase, Roberto lavorerà trasversalmente con tutte le direzioni generali - sia locali che internazionali - per poi definire nei prossimi mesi, anche in funzione dell’evoluzione che avrà la nostra azienda, il ruolo più adatto tra quelli già individuati".
Roberto Binaghi commenta: "Sono davvero felice e orgoglioso di entrare a far parte del team di MediaForEurope Advertising all’interno di Publitalia ‘80. Ringrazio Stefano per la fiducia e darò il massimo per supportare l’azienda e la squadra in questa fase di forte trasformazione. Entrare nel Gruppo leader dei media in Italia, in un momento in cui punta a rafforzare la propria posizione anche a livello europeo, è per me una sfida entusiasmante che con grande motivazione non vedo l’ora di affrontare".
