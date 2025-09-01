Mfe, Roberto Binaghi entra nel team di Publitalia '80

Stefano Sala, CEO di MediaForEurope Advertising e Presidente e CEO di Publitalia ‘80, dichiara: "Sono molto felice di accogliere Roberto nella nostra squadra. Oltre a essere un amico, è un professionista completo, con il quale collaboro da oltre 30 anni. Ha maturato esperienze di grande rilievo nel mondo media, non ultima quella come Chairman e CEO di Mindshare Italia, oltre che Vice President Vision di WPP Media. La sua profonda conoscenza del mercato, dei media, delle concessionarie, dei clienti e del contesto internazionale sarà un elemento chiave per sostenere la crescita del nostro Gruppo. In questa prima fase, Roberto lavorerà trasversalmente con tutte le direzioni generali - sia locali che internazionali - per poi definire nei prossimi mesi, anche in funzione dell’evoluzione che avrà la nostra azienda, il ruolo più adatto tra quelli già individuati".