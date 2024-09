Mediaset e POLI.design danno il via il primo corso sulla "Video Identity"

Allo stesso tempo, POLI.design offre un ecosistema unico per studenti laureati e professionisti che intendono acquisire un solido sapere progettuale o rinnovare le proprie competenze. I Corsi Executive e di Alto Perfezionamento, come quello in "Video Identity", si distinguono per la qualità accademica della didattica e per la capacità d’indirizzare percorsi di carriera. Nel mondo corporate, invece, POLI.design individua scenari di mercato futuri e facilita il posizionamento delle organizzazioni nel mondo del design, supportandole nella riorganizzazione dei processi interni e nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi, potenziando la knowledge base interna.