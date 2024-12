McDonald’s, numeri importanti per la quarta edizione di “Insieme a te per l’ambiente"

“Insieme a te per l’ambiente”, progetto aperto a tutti i dipendenti McDonald’s e ai cittadini, ha visto nelle tre dizioni precedenti il coinvolgimento di oltre 15mila persone, più di 300 associazioni locali e la raccolta di oltre 10.000 sacchi di rifiuti per 350 tappe realizzate, di cui la metà patrocinate. Numeri che si inseriscono nel più ampio percorso di transizione ecologica intrapreso dall’azienda ormai da diverso tempo a partire dal packaging e dai ristoranti, in termini di raccolta differenziata e riciclo. Tra le tappe del percorso: l’eliminazione della plastica monouso in favore di materiali più sostenibili come la carta, l’installazione di nuovi contenitori per la raccolta differenziata nelle sale e nei dehors, la formazione interna, la collaborazione con Comieco per garantire la riciclabilità del packaging in carta e la campagna di sensibilizzazione sulle corrette modalità di raccolta dei rifiuti rivolta ai consumatori. L’iniziativa è parte integrante di "I’m Lovin It Italy" che, attraverso progetti e iniziative concrete su tutto il territorio in cui operano i ristoranti, testimonia l’impegno e il valore condiviso di McDonald’s per il sistema Paese.