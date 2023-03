Con la sua Academy il gruppo Mangia's investe sul capitale umano

La Mangia's Academy è l’accademia di alta formazione che punta allo sviluppo e all'accrescimento delle personal skills delle proprie risorse. Si basa su un programma di formazione innovativo che non si limita agli ambiti strettamente operativi ma comprende nel proprio programma di formazione anche percorsi come quello degli incontri con il filosofo Nicola Donti e il suo corso "MeravigliosaMente".

"Il Gruppo Mangia's è da sempre impegnato nella creazione di Valore per la Compagnia ed è imprescindibile investire risorse importanti per la formazione del principale asset dell’azienda: il Capitale Umano", spiega Marcello Mangia, CEO e Presidente del Gruppo Aeroviaggi S.p.A. "Accrescere la professionalità dei nostri compagni di viaggio in azienda ci permette di rispondere alle nuove sfide di un mercato in costante evoluzione e alla ricerca di qualità del servizio. Si vive sempre più la vacanza come esperienza dei momenti vissuti nei Resort, e la formazione è alla base del successo aziendale", aggiunge.

"Il nostro obiettivo - sottolinea Marcello Mangia - è di accogliere ospiti diversi tra loro, con priorità e preferenze differenziate. Una combinazione secondo noi vincente, che ci permetterà di raggiungere obiettivi di budget ambiziosi e accontentare le richieste di una clientela sempre più esigente e di respiro internazionale".

Le aspettative del 2023 sono per il gruppo Mangia's più che incoraggianti. "Puntiamo soprattutto ad attrarre ospiti provenienti dagli Usa", ha aggiunto Mangia. Il quale ha poi annunciato che, dopo un accordo già raggiunto con il brand statunitense Marriott su Brucoli, è allo studio un'ulteriore partnership con una multinazionale americana anche sulla stessa Sciaccamare.

"Il 2023 - ha concluso Marcello Mangia - sarà un anno importante per il Gruppo, non solo perché si celebrano i 50 anni di attività, ma anche per le tante novità in corso".

E a pochi giorni dalla riapertura, nella sua nuova veste di resort 5 stelle, l'hotel Torre del Barone di Sciacca ha ospitato l'evento di formazione dal titolo "La nuova era dell'hospitality, dove la tradizione incontra l'innovazione". Diversi i momenti proposti, anche attraverso live cooking e dimostrazioni da parte di alcuni dei nomi più interessanti della gastronomia e della pasticceria, da Iginio Massari a Nicola Fiasconaro. Ospite d'eccezione anche il conduttore radiofonico e televisivo Rudy Zerbi.