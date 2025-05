Macfrut conferma il suo percorso di crescita: oltre 61mila presenze (+10%)

“Macfrut 2025 in una parola? Entusiasmante. È stata questa l’aria che si è respirata nei padiglioni fieristici nel corso dei tre giorni. Un entusiasmo riscontrato tra gli operatori che hanno toccato con mano la grande qualificazione della fiera nelle ultime edizioni. Macfrut rappresenta la vetrina dell’ortofrutta italiana nel mondo, capace di presentare tutta la sua forza di filiera. Avere in Italia una grande manifestazione internazionale rappresenta non solo una grande vetrina, ma uno strumento di politica industriale. L’appuntamento è al prossimo anno quando la fiera verrà anticipata dal 21 al 23 aprile”.