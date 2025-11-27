Corporate Heritage Awards, Lucano vince nella categoria Narrazione attraverso eventi

Lucano 1894 ha ottenuto il Corporate Heritage Award nella categoria Narrazione attraverso eventi: il riconoscimento è arrivato grazie al World Amaro Day, la giornata internazionale dedicata alla cultura dell’amaro lanciata dall’azienda nel 2024. L’evento è nato per per celebrare l'amaro italiano come simbolo di tradizione, artigianalità e cultura: per l’azienda si tratta di un nuovo capitolo nel racconto del proprio brand. “Questo premio riconosce la forza di una storia che continua a parlare al presente”, ha detto Francesco Vena, CEO di Lucano 1894. “Abbiamo creato il World Amaro Day perché il nostro heritage, e in generale il patrimonio storico di ogni Amaro italiano, non restino chiusi in un archivio, ma diventino un’esperienza viva, aperta, da condividere soprattutto con le nuove generazioni così attente a messaggi veri e autentici. Ed è indiscutibile che queste storie lo siano perché coinvolgono territori, famiglie e intere comunità di appartenenza. Bere in maniera responsabile significa anche essere coscienti della profonda identità culturale e dei valori che stanno dietro ogni etichetta di ogni Amaro”.