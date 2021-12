Locman, nuovi prodotti sotto l'albero per la griffe tutta italiana

Amo è l'orologio per una donna versatile, che cambia cinturino come cambia vestito e umore. E' una delle ultime novità in casa Locman, griffe che sottolinea orgogliosamente le proprie radici ben piantate nell'azzurro dell'Isola d'Elba, e arriva sul mercato internazionale con il frutto degli investimenti degli ultimi anni, realizzati nonostante le incertezze causate dalla pandemia.

Il natale "è il momento più sentito e importante dell'anno, frutto della preparazione industriale e commerciale precedenti" evidenzia Marco Mantovani, presidente di Locman. Quest'anno il gruppo aggiunge alla strategia di prodotto anche un nuovo punto vendita monomarca in Via Manzoni, pieno cuore commerciale di Milano: "è un nuovo concept, più vicino a noi, per portare un po' di mare a Milano".