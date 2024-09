Sicurezza stradale, Locato Group promuove il tour per "rieducare" i cittadini

Sono dati preoccupanti, quelli emersi dall'indagine condotta dall'istituto di ricerca YouGov, sul tema della sicurezza stradale. Basti pensare che il "74% degli italiani ritiene di dover ripassare il codice della strada". Per questo, Locauto Group, azienda italiana leader nel settore della mobilità, ha lanciato "Locato on tour": un progetto suddiviso in quattro tappe, che mira a sensibilizzare i cittadini sulle buone pratiche di guida e sulla sicurezza stradale.