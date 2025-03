Tornano i "Limoni della ricerca": con una retina si sostiene la ricerca sui tumori

"Nel celebrare il nostro decimo anniversario, siamo orgogliosi di aver scelto di sostenere sin dall'inizio Fondazione Veronesi anche attraverso iniziative di raccolte fondi come 'I Limoni per la Ricerca'. Questo progetto annuale, nato dalla nostra partnership esclusiva, unisce produttori, distributori, consumatori e stakeholder italiani in un impegno comune per sostenere la ricerca scientifica d'eccellenza. Con Citrus l'Orto Italiano, ci dedichiamo alla valorizzazione della filiera ortofrutticola nazionale, tutelando la biodiversità e promuovendo la stagionalità, dimostrando come l'unione di intenti possa tradursi in un supporto concreto alla scienza e al benessere collettivo", dichiara Marianna Palella, CEO e Founder di Citrus.