"La cultura del noi", in un libro la storia di Orogel

“Lavorare bene fa bene, se vogliamo operare in un sistema la strada è questa, fare del bene e fare bene. È lo spirito del noi che ci fa ottenere risultati incredibili, uno spirito che pervade tutti, perché in ognuno di noi c’è un Orogel per la prima volta grazie al libro si rilegge un percorso dove in ogni pagina c’è un romanzo da scrivere, fatto di persone, sentimenti, passioni. Motivo per cui ha per noi un grande valore, anche perché evidenzia una storia che è un patrimonio per l’agricoltura e a cui siamo chiamati, e soprattutto le nuove generazioni, a dare continuità, rispondendo alle moderne esigenze. Senza trascurare che abbiamo voluto rendere omaggio a tutti coloro che hanno dato il proprio contributo a questa storia di successo”, ha concluso il presidente.