Ibridazione tra vita online e offline nel libro di Marco Bacini e Fabio Gabrielli

È uscito per l'editore Rubbettino “La relazione e lo schermo. Figure antropologiche del digitale”, il nuovo libro di Marco Bacini e del filosofo Fabio Gabrielli. Marco Bacini, imprenditore, esperto di comunicazione digitale, sociologia e marketing e Fabio Gabrielli sono entrambi professori dell’Università LUM, e in questo agile saggio affrontano il tema della relazione nell’epoca delle tecnologie informatiche e della comunicazione. Confrontando e sintetizzando esperienze culturali diverse, gli autori affrontano l’impatto della cosiddetta quarta rivoluzione sul nostro modo di pensare e vivere la relazione con l’altro. Attraverso un percorso che mescola filosofia, letteratura, arte, economia, concreti esempi tratti dal variegato mondo dei social, Gabrielli e Bacini evidenziano come non si possa continuare a parlare in termini dualistici di vita online e offline, ma semmai di ibridazione tra corpi e dispositivi tecnologici, con tutta una serie di conseguenze sulla nostra identità, i nostri gusti, le scelte della nostra vita.