Lexus si conferma auto ufficiale della Mostra del Cinema di Venezia

Ma non solo: in veste di Brand Ambassador Lexus, calcherà il Red Carpet del Lido anche Miriam Leone, attrice dal talento innato. La sua forza, carisma, e versatilità fanno di Miriam l’Ambassador ideale per Lexus – un’unione che rende ancora più evidente il forte legame del brand con il mondo del cinema - e che racchiude tutta l’essenza di Lexus come brand innovativo e all’avanguardia, tanto nel design dei suoi prodotti quanto nella filosofia che accompagna ogni sua scelta. "Sono entusiasta di partecipare alla 81° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con Lexus, un brand che rispecchia perfettamente la mia dedizione all'eccellenza in ogni dettaglio", ha dichiarato l'attrice.



Infatti, come in un film d’autore, così dentro una Lexus: la volontà di offrire esperienze uniche, la cura per i dettagli, la ricerca di soluzioni innovative e la valorizzazione della maestria artigianale sono solo alcuni dei valori che, da anni, accomunano Lexus e il mondo del cinema. La capacità di mettere le persone al centro e portare in vita una visione straordinaria sono elementi chiave per trasmettere emozioni autentiche, uniche e indimenticabili – proprio come al cinema, o a bordo di una vettura elettrificata. "Siamo davvero onorati di essere nuovamente al fianco della Biennale, in questa celebrazione dell’eccellenza in ogni sua forma. Ogni anno è sempre più bella, più stimolante, più visionaria", ha dichiarato Paolo Moroni, Direttore Lexus Italia.