"LES Italia" insegna ai giovani che la proprietà intellettuale non è solo una cosa da grandi

L'audiolibro vuole essere quindi uno strumento didattico pensato per tutte le scuole d'Italia. Una guida per gli studenti di terza media che devono decidere quale percorso di studi intraprendere, o per quelli di prima superiore che - una volta scelta una strada - possono apprendere non solo nozioni teoriche, ma anche come dare concretezza alle loro idee innovative, sempre nel rispetto della legge. "È giusto che i ragazzi inizino a pensarsi come autori, come potenziali creativi, innovatori, inventori, imprenditori in grado di realizzare prodotti che possano migliorarci la vita", dice l'avvocato Cazzaniga. "Hanno idee fresche, sono in grado di uscire dagli stereotipi e per questo vanno guidati nel modo migliore, indirizzandoli".