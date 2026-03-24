Job Connection, a "I Gigli" torna l'evento dedicato a chi cerca e offre lavoro
A Campi Bisenzio (Firenze) una grande occasione per mettere in contatto aziende e candidati alla ricerca di nuove opportunità lavorativedi Valeria De March
Al Centro Commerciale "I Gigli" di Campi Bisenzio torna Job Connection. L’evento - giunto alla seconda edizione - rappresenta una grande occasione per mettere in contatto aziende e candidati alla ricerca di nuove opportunità lavorative.
Fino al 28 marzo, il centro ospiterà 26 aziende, confermando la della sua vocazione come punto di incontro, shopping e socialità. Il tutto, con il patrocinio di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e dei Comuni di Campi Bisenzio e Calenzano.
Quest’anno le opportunità si moltiplicano: giovedì 26 marzo si terranno anche due workshop curati dall’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego: uno dedicato all’intelligenza artificiale, l’altro sul personal branding.
Una preziosa opportunità per mettersi in gioco, capire come il mondo del lavoro si sta evolvendo e farsi trovare pronti di fronte alle nuove sfide del settore.