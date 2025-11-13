"L'obiettivo di questa cinque giorni – spiegano Fiore e Viscanti – è, come nella nostra tradizione, senza fronzoli. Numerosi sono, in Italia, manager e imprenditori che si trovano ormai quotidianamente a dover lavorare con l'IA generativa. Si tratta di uno strumento che consente di poter gestire il proprio tempo in maniera più efficace e produttiva, a patto, però, di saperlo usare e di sapere che cosa questo possa fare o produrre. E qui, va detto, la situazione è meno semplice di quanto possa apparire. Perché utilizzare professionalmente i principali tool significa saper dare loro i giusti comandi, saper comunicare con loro. L'elemento umano, quindi, è sempre e per fortuna indispensabile. Il problema, oggi, è che le opportunità formative sono o latenti o non adeguate. Ecco, allora, l'idea di dare vita a qualcosa che potesse migliorare la vita, in ufficio e non solo, di tante persone, consentendo loro di fare pratica direttamente con quelli che saranno i loro alleati negli anni a venire".