Lancia e 1522 “Insieme per proteggere” con l’attrice Cristiana Capotondi

L’emozionante campagna “Insieme per proteggere” è stata sviluppata da Lancia in collaborazione con l’agenzia creativa 777 con l’adesione dell’attrice Cristiana Capotondi, costantemente impegnata in iniziative sociali a favore delle donne e già protagonista della campagna “Punch” realizzata dal marchio Lancia nel 2022. Infine, va sottolineato che Lancia e Differenza Donna collaboreranno anche nei prossimi mesi, proponendo una serie di appuntamenti di formazione su questo tema, sia in azienda sia presso le Case Lancia, ossia gli esclusivi showroom del brand in cui design, eleganza e comfort si fondono per creare un’atmosfera calda, accogliente e tipicamente italiana. Saranno quindi il luogo perfetto per affrontare il dramma della violenza di genere, sentendosi a casa, protetti e avvolti in un abbraccio di stile e raffinatezza.