A Bari la settima edizione dell'evento "La Ripartenza, liberi di pensare", ideato da Nicola Porro

La mattinata di sabato 13 luglio, come da tradizione, alle ore 10.30, si aprirà con Una Zanzara nella zuppa, lettura dei giornali dai toni liberali, irriverenti e molto seguiti dal pubblico, realizzata da Nicola Porro e Giuseppe Cruciani a cui seguirà una lecture dell’attrice e conduttrice televisiva Benedetta Mazza sul ruolo delle donne nella cultura e giornalismo italiano.

A seguire, alle ore 11.30, si terrà la tavola rotonda Una rete per l’Italia con Patrizia Micucci, Senior Partner and Founder NB Aurora; Pietro Labriola, AD Tim; Guido Grimaldi, Commercial Director Grimaldi Group - Presidente ALIS; Mauro Crippa, Direttore generale informazione e comunicazione Mediaset; Gianluca De Marchi, CEO Urban Vision; Alessandro Panaro, Head of Maritime & Energy SRM. La mattinata si concluderà, alle ore 12:30, con ‘Sedute satiriche’ con Beppe Fratin.

Il pomeriggio si aprirà, alle ore 16.30, con una consueta lezione di Vittorio Sgarbi, quest’anno dedicata all’Arte nel Fascismo. A seguire, alle ore 17.30, la tavola rotonda Made in Italy con Albiera Antinori, Presidente di Marchesi Antinori S.p.A.; Gianluigi Cimmino, CEO Yamamay e Carpisa; Andrea Illy, Presidente illycaffè S.p.A e co-Chair Regenerative Society Foundation; Antonio D’Amato, Presidente di Seda International Packaging Group.

Alle ore 18.30, si terrà un panel dedicato all’analisi della situazione politica alla luce dell’ultima tornata di elezioni Europee con i giornalisti Veronica Gentili, Alessandro Sallusti, Mario Giordano, Giuseppe Cruciani, Nicola Porro.