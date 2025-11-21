La Guida Michelin torna in Emilia-Romagna: a Parma la première dell’edizione 2026

"Siamo l’unica regione unita da una strada la via Emilia, da Piacenza a Rimini. La via, le comunità che la caratterizzano con la loro accoglienza, sono un tratto distintivo unico. L’Emilia-Romagna è la Food Valley d’Italia con le sue 44 produzioni DOP e IGP che valgono 3,6 miliardi di euro alla produzione su 8,5 miliardi a livello nazionale", evidenzia l’Assessore Regionale ad Agricoltura, Caccia, Pesca e rapporti con l’Ue, Alessio Mammi. "Il comparto agro-alimentare della nostra regione nel suo complesso vale 34 miliardi di euro, di cui quasi 10 miliardi esportati, ed è la seconda voce di export dopo la meccanica. Un patrimonio immenso che coniuga qualità, tradizione e innovazione e che i nostri chef sanno esaltare al meglio. È innegabile: cibo, vino e motori sono identità del nostro territorio, una peculiarità che garantisce occupazione, competitività delle imprese e benessere sociale. Grazie alla Guida Michelin per aver scelto ancora una volta l’Emilia-Romagna!", aggiunge.