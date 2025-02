L'Assemblea dei Soci dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori ha confermato piena fiducia al presidente Andrea Ceccherini

L'Assemblea dei Soci dell'Osservatorio Permanente Giovani-Editori, riunita ieri a Firenze ha confermato all'unanimità piena fiducia al Presidente Andrea Ceccherini, esprimendogli sincera gratitudine per l'indipendenza dimostrata negli anni, per la significativa crescita impressa all'Organizzazione sotto la sua leadership, nonché per la reputazione e il prestigio raggiunto a livello nazionale e internazionale.