Iulm Master day 2022: ecco l'offerta dei corsi dell'Università

IL PROGRAMMA

IULM 6

– Open Space

9:30 – Accredito Partecipanti





IULM 6 – SALA DEI 146

10.00 – APERTURA DEI LAVORI E PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVASaluti Istituzionali a cura del Rettore, prof. Gianni Canova e del Presidente del C.d.A., prof.Giovanni Puglisi;Presentazione di IULM Communication School e dell’offerta formativa Master a.a. 2022-2023, a cura del Presidente del Board Scientifico prof. Luca Pellegrini e del Direttore di IULMCommunication School, dott. Salvatore Carrubba.





11:00 – TAVOLA ROTONDA

: Le Imprese nei Master: da employer a partner operativoIvan Solimi, Corporate Communication Manager di YEG!Flora Coluccia – Head of Communication and Influencer Marketing, LancômeStefano Cassola - Corporate Communications Director Southern Europe and MEA at SalesforceAlessandro Rossi – National Category Manager Wine, PartesaModera : Luca Pellegrini, Professore ordinario di Marketing presso l’Università IULM e Direttore del Dipartimento di Business, Diritto, Economia e Consumi “Carlo A. Ricciardi”

12:00 – TAVOLA ROTONDA

: Informazione e comunicazione tra social media, fake news e interessi di parteGuido Formigoni, Professore ordinario di Storia contemporanea, Prorettore con delega alla QualitàPaolo Liguori, Direttore laboratorio Digitale Master in Giornalismo IULM e Direttore TGCOM24Daniele Manca, Direttore Master in Giornalismo IULM e Vice Direttore Corriere della SeraModera : Salvatore Carrubba, Giornalista e Direttore di IULM Communication School





IULM 6 – The Bridge

MEET THE FACULTY: Durante il corso della giornata i team dei Master saranno disponibili, presso lo spazio allestito sul “The Bridge ”, per rispondere direttamente alle domande. Disponibile gratuitamente anche un Business Break.



PER INFORMAZIONI: info.sdc@iulm.it – 02.89141.2311