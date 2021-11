"ITsART", la piattaforma streaming dell'arte e della cultura italiana debutta in Europa

Dal 23 novembre, "ITsART" , la nuova piattaforma streaming dell'arte e della cultura italiana, è disponibile nei 26 Paesi dell'Unione europea. Promossa dal Ministero della Cultura, nasce per supportare la diffusione e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano nel mondo ed è la prima piattaforma a offrire un servizio streaming di questo genere a livello globale. "ITsART" deriva da "Italy is art", un nome che esprime appieno la prospettiva internazionale dell'iniziativa e l'immenso valore che l'arte e la cultura rappresentano per l'Italia.

Il "palcoscenico virtuale", già disponibile in Italia, nel Regno Unito, e dal 23 novembre anche nell'Unione europea, propone un vasto catalogo di contenuti e un approccio nuovo e originale all'offerta culturale, con oltre 1.250 eventi e spettacoli, dal vivo e on-demand, che vanno dai monumenti virtuali, alle visite ai musei, all'opera, alla musica pop, alla danza, al teatro e ai film. Il 51% di "ITsART" appartiene a Cassa Depositi e Prestiti, mentre Chili S.p.A., selezionato come partner tecnologico, detiene una quota del 49%.



"Il nostro obiettivo era quello di fornire una piattaforma agile, in grado di raggiungere un pubblico crescente di appassionati di arte e cultura italiana in tutto il mondo, sostenendo al contempo il settore delle arti visive e dello spettacolo. Mentre celebriamo il nostro lancio nell'Unione europea, vorrei ringraziare il nostro team di grande talento e i nostri partner per aver reso la nostra visione realtà. Ora ci concentreremo sull'innalzare il livello e lo spessore della nostra offerta di contenuti per far sì che l’arte e la cultura italiana siano davvero accessibili a tutti", dichiara Guido Casali, ad di "ITsART".

L'accordo con Cinecittà - Di recente, "ITsART" ha stretto un nuovo accordo con Cinecittà, in base al quale i famosi studi cinematografici italiani forniranno un accesso esclusivo all'Archivio Storico Istituto Luce. Entrato nel 2013 nel prestigioso Registro Memory of the World dell'UNESCO, l'archivio, che è attualmente in una fase storica di sviluppo, si arricchirà presto di nuovi documentari originali, mostre e podcast che saranno

disponibili in streaming a partire dal 2022.



"Siamo felici di annunciare che, attraverso l'Archivio Luce, Cinecittà amplierà la propria collaborazione con 'ITsART' sui prodotti culturali. In questo modo, l'Archivio metterà a disposizione del palcoscenico virtuale di 'ITsART' parte del proprio patrimonio. L'obiettivo è diffondere i suoi contenuti di conoscenza e arte, sfruttando l'occasione del contatto tra produttori e pubblico, offerta dalla piattaforma. La nuova ambiziosa apertura di 'ITsART' a tutti i paesi dell'Unione europea coincide perfettamente con l'apertura che vogliamo garantire a un immenso patrimonio di Memoria, che dall'Italia vogliamo sia raggiungibile ovunque. Si tratta di un doveroso gesto di attenzione al talento, alla passione, all'intraprendenza e alla

creatività che da sempre caratterizzano l’Italia e che abitano in 'ITsART'", afferma Chiara Sbarigia, Presidente di Cinecittà S.p.A.

"ITsART", che non prevede formule di abbonamento, ma opta per la registrazione gratuita, ha già riscontrato successo in Italia e nel Regno Unito con oltre 100mila utenti registrati, e a partire dal prossimo anno si aprirà agli altri mercati internazionali, come gli Stati Uniti e la Cina. Il sito e la app sono accessibili tramite smart TV, web, smartphone o tablet. I principali contenuti sono disponibili in pay-per-view, ma è presente anche un'ampia scelta di contenuti gratuiti.

"Fare un concerto senza il mio pubblico all'interno di una location suggestiva come quella della Reggia di Venaria Reale è stata sicuramente un'esperienza rivoluzionaria per la mia carriera artistica. Un connubio di musica, arte e innovazione, reso possibile grazie a 'ITsART', la piattaforma digitale lanciata dal Ministro della Cultura Dario Franceschini, che ha garantito a mio parere una fruizione immediata del nostro patrimonio artistico-culturale, a cui tengo particolarmente. È stato motivo di orgoglio per me essere partecipe di questo nuovo modo di condividere la cultura italiana in tutto il mondo", commenta il cantante italiano, pianista e compositore, Paolo Conte.

Il lancio al Colosseo - Il lancio di "ITsART" nei Paesi dell’Unione europea si è tenuto live dal Colosseo, a Roma. Durante l'evento, il direttore Alfonsina Russo ha commentato: "Il Parco archeologico del Colosseo dal momento della sua istituzione ha puntato come valore fondante al tema della condivisione delle proprie azioni e attività con il pubblico, sia quello in presenza sia quello online, ritenendo prioritaria l'accessibilità per tutti. La pandemia ha potenziato questa strategia offrendo nuovi canali di diffusione della conoscenza del patrimonio culturale. Uno di questi è la piattaforma 'ITsART' che consente di raggiungere un bacino di utenti ancora più ampio e diversificato. Nello specifico oltre ai prodotti video che già sono disponibili sulla piattaforma a partire dal lancio in Italia, auspichiamo di poter contare anche su ulteriori professionalità che contribuiscano alla realizzazione di prodotti culturali che siano di volano alla sempre maggiore valorizzazione del nostro patrimonio all'estero".