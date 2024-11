ItaliaOggi lancia il nuovo sito: ecco le novità

Sono stati ridisegnati nuovi formati per la lettura degli articoli, affinché vengano esaltate le caratteristiche che, da sempre, contraddistinguono la linea editoriale di ItaliaOggi: la chiarezza, il linguaggio diretto, la capacità di sintesi e di spiegazione anche delle tematiche più complesse. Sono stati introdotti nuovi modi per accedere alle informazioni, integrando articoli dettagliati con infografiche, sintesi, tutorial video e podcast, per rispondere alle diverse preferenze di apprendimento degli utenti. Inoltre, con una crescente offerta di informazioni pratiche e specialistiche, il nuovo sito si pone l’obiettivo di rendere i contenuti tecnico-normativi più accessibili grazie a una struttura ottimizzata per smartphone e tablet. Ogni funzionalità è stata pensata per garantire la massima facilità di utilizzo anche in mobilità, consentendo ai professionisti e agli utenti di consultare norme, analisi e approfondimenti in qualsiasi momento. Cambia abito anche l’homepage, completamente ripensata per ordinare le informazioni in funzione dei diversi bisogni dei lettori: notizie in tempo reale, approfondimenti su temi più complessi, come quelli di diritto e fisco, notizie organizzate per temi: economia, marketing, agroalimentare, enti locali e pa, ecc.