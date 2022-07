ITA Airways title sponsor del centenario dell'Autodromo di Monza, Fois (ACI): "Trasmettere passione per lo sport ed energia italiana nel mondo"

Per celebrare questo incredibile secolo di grande sport, tre aerei con nuova livrea azzurra della flotta ITA Airways vestiranno il Logo delle Celebrazioni dell’Autodromo: oltre all’Airbus A330 dedicato a Tazio Nuvolari, in flotta altri due Airbus A319 che portano il nome di Alberto Ascari, due volte Campione del Mondo di Formula 1 (1952 e ‘53, entrambi su Ferrari), Michele Alboreto (vice-campione mondiale di F1 nel 1985, su Ferrari). La grande novità di ITA Airways sarà inoltre quella di dedicare l’Ammiraglia della sua flotta, ovvero il nuovo Airbus A350, livrea azzurra al mito Enzo Ferrari – “il Drake” - leggendario fondatore e della scuderia omonima, la più titolata nella storia della Formula 1, con 31 titoli mondiali (16 Costruttori, 15 Piloti). E’ la prima volta in assoluto che l’uomo che ha cambiato la storia dell’automobilismo mondiale ha un aereo con il suo nome. Per capire come è nata l'idea di questa partnership e cosa rappresenta abbiamo intervistato Ludovico Fois , Responsabile comunicazione e Consigliere per le relazioni esterne e istituzionali di ACI

Una partnership tra ACI e ITA, decisamente originale. Da cosa nasce questa idea?

L’idea nasce dalla volontà di ACI, per cogliere le opportunità che offre la celebrazione dei 100 anni di Monza, un evento di portata mondiale per il Motorsport. La nostra intuizione è stata di pensare a iniziative che certamente raccontino Monza, con la sua storia e i suoi valori, ma proiettati nel futuro e in grado di coinvolgere altre eccellenze italiane. Già nell’immaginare il lancio del logo ci siamo dati l’obiettivo di dare grande risalto e posizionamento internazionale e difatti lo abbiamo fatto a EXPO Dubai durante la giornata dedicata allo sport italiano. La scelta di ITA Airways quale title sponsor del centenario è un tassello di questo percorso".

Auto e aviazione appaiono distanti. Qual è il punto di incontro con ITA?

"Non abbiamo dovuto fare nessuna forzatura nella nostra strategia di comunicazione, abbiamo subito capito che con ITA abbiamo forti valori comuni e condividiamo la passione per lo sport italiano e l’energia che trasmette nel mondo. Ci siamo trovati in una perfetta traiettoria comune, articolata sull’ambizione di portare i successi dell’Italia nel Mondo. Il claim scelto “ Quest’anno i nostri piloti voleranno insieme” incarna perfettamente questo connubio ideale, unendo i nostri due mondi in una emozionante narrazione comune. I campioni dell’automobilismo sportivo, con il loro straordinario portato di passione, si uniscono idealmente ai piloti dei velivoli, che porteranno il loro nome e il logo di Monza nei cieli di tutto il Mondo".

Stamattina la presentazione di questa partnership e del primo aereo con logo Monza100. Sfida vinta?

"Sfida vinta, perché è vincente l’idea di congiungere ACI e ITA Airways. Con un intenso lavoro congiunto consegniamo un ulteriore palcoscenico internazionale al più iconico circuito automobilistico e, grazie alla presenza del logo su ben 4 velivoli ITA, l’eccellenza dell’Italia nel Motorsport volerà nel mondo collegandola idealmente all’eccellenza dell’Italia nel trasporto aereo".

Cosa ci aspetta per il futuro?

Un anno di grandi celebrazioni per l’autodromo di Monza, che sarà palcoscenico internazionale di tanti eventi. A partire dalla prossima edizione del Gp di F1, dove ci sarà la concretizzazione plastica di questa partnership, in un modo che solo a Monza può accadere. Sarà una splendida sorpresa, da vedere col naso all’insù.