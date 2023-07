Intelligenza Artificiale, il tech camp per le ragazze del futuro

Cinque giorni di corsi, laboratori e divertimento per le venti studentesse selezionate in tutta Italia che hanno concluso il quarto anno di liceo. Il camp si è concluso con la realizzazione di cinque progetti a cura delle ragazze che si sono messe alla prova con le nozioni imparate durante la settimana in ambito hard skills (machine learning, face detection, text to speech) e soft skill (team working, public speaking, problem solving).

A vincere la seconda edizione di AIXGIRLS è stato il progetto Virtual Mental Coach che applica l'AI alla delicata tematica sociale della malattia mentale. Attraverso la tecnica del riconoscimento facciale l'app contribuisce a riconoscere i sintomi del disagio e del malessere psicologico, supportando in modo concreto le persone nel prendere consapevolezza verso la malattia.

Non da meno, le altre idee presentate, come Stay Smart, pensato per aiutare la concentrazione degli studenti evitando distrazioni; Food Wise, per consigliare ricette antispreco direttamente dal frigorifero di casa; ECOsmetic, pensato per analizzare la sostenibilità ambientale dei prodotti cosmetici suggerendo alternative ecosostenibili; Trush2Treause per il riutilizzo degli scarti.

A sostenere il progetto fin dalla sua creazione Fineco Asset Management, società di gestione con sede a Dublino, Daxo Group attivo nella digital transformation e braccio operativo del Camp, e l'Associazione Donne 4.0 impegnata nel combattere il digital gender gap. Senza dimenticare l'Università degli Studi di Siena, le cui docenti hanno accompagnato il percorso di formazione delle ragazze che hanno anche visitato il SAIHUB (Artificial Intelligence Hub). Quest'anno AIXGIRLS ha ottenuto anche il patrocinio da AIXIA - l'Associazione Italiana di Intelligenza Artificiale.

AIXGIRLS è sinonimo di Alta formazione ma anche e soprattutto una community di persone, aziende e istituzioni che credono fortemente nel valore e nelle potenzialità delle nuove generazioni di donne nelle materie STEM. Un percorso che ha portato, quest'anno, alla nascita della prima Faculty in Italia tutta al femminile, rappresentata da ricercatrici, imprenditrici, professoresse, manager ed economiste.