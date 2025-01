Instax Wide Evo, arriva la nuova fotocamera istantanea di Fujifilm

Fotografie più grandi, un look retrò con effetti e filtri vintage per strizzare l'occhio alla Gen-Z. Fujifilm ha lanciato la Instax Wide Evo, una fotocamera "ibrida" di fascia alta, che può funzionare anche come stampante per le foto dello smartphone. La nuova arrivata in casa giapponese unisce funzionalità analogiche e digitali, portandole a un livello superiore, permettendo di creare immagini in formato panoramico stampabili su pellicola instax™ WIDE (venduta separatamente), insieme a una serie di funzionalità avanzate progettate per migliorare l’esperienza fotografica.