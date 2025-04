In occasione della Giornata del Made in Italy Artigiano in Fiera presenta Anteprima d'Estate

Valorizzare il patrimonio produttivo, culturale e creativo che ha reso l'Italia un punto di riferimento nel mondo: è l'obiettivo della Giornata nazionale del Made in Italy, promossa il 15 aprile - nel giorno dell'anniversario della nascita di Leonardo da Vinci - dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Una giornata significativa, che offre ad Artigiano in Fiera il contesto ideale per presentare a Milano, nella capitale italiana dell'artigianato, la prima edizione di Anteprima d'Estate, innovativo format che mette al centro la qualità artigianale nella sua dimensione estiva, offrendo al contempo una vetrina d'eccezione anche per i giovani talenti che rappresentano il futuro del Made in Italy. Da sempre promotore di un artigianato d’eccellenza che valorizza la persona e il suo saper fare, con il debutto di Anteprima d'Estate Artigiano in Fiera presenta una nuova vetrina privilegiata per celebrare la maestria e la creatività dell'artigianato italiano nella sua veste più solare e inedita. Il nuovo appuntamento è in programma a Fieramilano Rho dal 29 maggio al 2 giugno, tutti i giorni dalle 10 alle 22:30, con pass gratuito già scaricabile su artigianoinfiera.it.