Il Vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio in visita a Parmacotto Group

La visita in azienda per un tavolo di confronto sulla promozione e la diffusione del Made in Italy rispetto ai mercati esteri

"Parmacotto rappresenta un’eccellenza italiana radicata nei mercati nazionali e internazionali. La mia presenza qui vuole essere un segnale di attenzione costante nei confronti della realtà agroalimentare italiana, a supporto dell’azione svolta dal governo a tutela del Made in Italy. Ritengo che sia un dovere di tutte le istituzioni agire in ambito nazionale ed europeo affinché questo settore così importante per la nostra economia non sia ostacolato da pregiudizi e da presunte azioni di tutela della salute, come il Nutri-Score, che in realtà nascondono veri e propri tentativi di condizionare i consumatori con pratiche commerciali sleali", ha affermato al termine della visita il Senatore Centinaio.

"Ringrazio il Senatore Centinaio per la visita. Durante il nostro incontro abbiamo avuto l’opportunità di affrontare in modo approfondito tanti temi importanti per Parmacotto e centrali per lo sviluppo e la difesa di tutto il sistema agro-alimentare italiano. La sostenibilità rappresenta per noi una fondamentale direttrice di sviluppo; in quest’ottica, la trasformazione digitale che stiamo attuando ci aiuterà come Gruppo ad affrontare i mercati internazionali con un approccio sempre più competitivo ed evoluto", ha dichiarato Andrea Schivazappa, AD Parmacotto Group.