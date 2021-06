Il sito di e-commerce Etsy acquista l'app Depop per 1,6 miliardi di dollari

Sviluppata nel 2001 in Veneto all’interno dell’incubatore H-Farm , Depop , la fashion marketplace app creata dal milanese Simon Beckerman , è stata acquistata dall’americana Etsy per 1,625 miliardi di dollari. Così l’azienda digitale diventa il secondo unicorn nato in Italia dopo Yoox, ovvero una startup con una capitalizzazione superiore al miliardo di dollari.

Depop si rivolge ai giovanissimi, creando una comunità globale che vende e compra capi unici. Una piattaforma che oggi conta 30milioni di utenti in più di 150 Paesi. Nel 2020 l’app ha contato transazioni per 1 miliardo di articoli, registrando vendite lorde per circa 650 milioni di dollari e ricavi pari a 70milioni.

A 11 anni dalla sua fondazione l’app di Beckerman apre un nuovo capitolo della sua vita. “Sono orgoglioso della nostra community e del nostro team e non vedo l’ora di vedere cosa porterà il prossimo decennio”, ha commentato il suo creatore.

Depop negli anni ha avuto importanti investimenti, pari a 100 milioni, da parte di varie realtà tra le quali anche la Red Circle di Renzo Rosso e Luca Marzotto.

Etsy, nata come marketplace per artigiani e piccoli venditori di oggetti e capi vintage, quotata al Nasdaq, nell’intraprendere questa operazione commerciale ha come obiettivo quello di conquistare la generazione Z. raggiungendo utenti sempre più giovani: al momento l’età media dei suoi clienti infatti è 39 anni, quella di Depop meno di 26.