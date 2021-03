Il made in italy che fa sognare il mondo, varato il Superyacht riva 50 metri M/Y “Fifty”

Nel mare e nel mondo c’è più bellezza: un nuovo Riva di 50 Metri , il magnifico M/Y “Fifty” , solca il mare, pronto a rapire gli sguardi di chi lo avvisterà. Il grande sogno che ebbe origine dal genio di Carlo Riva , con i celebri M/Y della serie “ Caravelle ” e “ Atlantic ” realizzati tra gli anni ’60 e ‘70, è di nuovo diventato realtà.

Lungo 50 metri per un baglio massimo di 9 metri, M/Y “Fifty” è stato concepito dalla Riva Superyachts Division per offrire un’esperienza di navigazione a livelli eccelsi, fatta di comfort, attenzione ai dettagli e una visione evoluta dell’andar per mare: valori che da 179 anni fanno di Riva il mito della nautica mondiale.

I canoni di stile ed estetica, tipici di Riva, sono declinati con accurata ricercatezza, a partire dal colore, un meraviglioso shark grey virante al blu, e dagli esterni, in cui stilemi e materiali - mogano, acciaio e cristallo – raccontano una ineguagliabile leggenda di eleganza.

“Riva M/Y ‘Fifty’ è la dimostrazione che noi italiani sappiamo immaginare e realizzare capolavori come nessun altro al mondo. E in un momento complesso come questo, il mio grazie va a tutti coloro che con bravura e impegno hanno costruito questa magnifica nave - Ha commentato l’Avv. Alberto Galassi, CEO di Ferretti Group – Nei tempi antichi si usava l’espressione ‘scrivere sull’acqua’ per descrivere gesta destinate a svanire in fretta. Oggi invece sul mare di Ancona abbiamo scritto un’altra pagina indimenticabile e gloriosa della storia di Riva. A chi è in cerca di grandi emozioni, consiglio di guardare questo nuovo Riva, che lascia senza fiato per come splende di stile, leggenda e innovazione, risultato del talento e delle capacità di tutti i lavoratori.”

Meraviglia di stile, Riva 50 Metri è frutto della collaborazione tra Officina Italiana Design, lo studio di progettazione fondato da Mauro Micheli e Sergio Beretta che disegna in esclusiva tutti i modelli Riva e il team dedicato alla progettazione dei nuovi superyacht Riva con il Comitato Strategico di Prodotto presieduto dall’Ing. Piero Ferrari.