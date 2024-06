Il gruppo Rana premiato dal Moige per la campagna pubblicitaria "Sfogliavelo e Sfogliagrezza"

Nella categoria “branded entertainement content” l'Osservatorio del Moige ha conferito al Gruppo Rana il premio per la campagna di comunicazione Sfogliavelo e Sfogliagrezza con la seguente motivazione: "Per aver trasmesso, in un clima di allegria che ha sempre caratterizzato la comunicazione dell’azienda, il messaggio dell’arte italiana e della buona cucina, ottenuta grazie a cura e ricerca continue, a partire da una persona appassionata che ha coinvolto la propria famiglia nel suo progetto e fatto diventare famiglia la propria azienda".