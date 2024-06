"Il coraggio di provarci", la storia di Cristina Scocchia

Più di 200 pagine per raccontare la sua idea di leadership, che l'ha portata a diventare Ceo di Illycaffè e a entrare nel consiglio di amministrazione di EssilorLuxottica e di Fincantieri. Scocchia ha imparato che ciò che manca può trasformarsi nella scintilla per trovare il coraggio di provarci, per raggiungere i propri obiettivi puntando sul merito e sul gruppo. La visione oggi non basta più ad affrontare scenari in continuo mutamento e densi di criticità sempre nuove, occorre fare squadra sia nelle aziende sia nel sistema Paese, per non restare indietro.