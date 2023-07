I ristoranti a marchio Aimo e Nadia ottengono la "Certificazione di Parità di Genere"

"La certificazione, la prima nel suo genere per un gruppo di aziende della Ristorazione e Caffetteria d'alta gamma, è stata assegnata alle società del Gruppo 'Aimo e Nadia' dal nostro Organismo di Certificazione. I nostri team di Audit si sono concentrati nelle diverse aree di indagine: cultura e strategia, governance, processi delle risorse umane, opportunità di crescita e inclusione per le donne, equità retributiva di genere, sostegno alla genitorialità e all'equilibrio tra vita privata e vita professionale. Oggettivamente il gruppo meneghino opera con un impatto Sociale positivo sul territorio, avendo avviato con forza il percorso verso la Sostenibilità ESG, cui Milano si distingue nel panorama Nazionale", afferma Angelo Freni, Ceo di Certification Milano.

"Abbiamo raggiunto questo importante risultato in anticipo e come pionieri nel settore della Ristorazione e Caffetteria in Italia, e ciò rafforza ulteriormente il nostro impegno per una cultura che abbraccia l'equità, l'inclusività e il rispetto, adottando misure concrete come metodi innovativi per eliminare i pregiudizi nella selezione del personale, non avendo differenze salariali di genere, l'implementazione di politiche di congedo parentale e la promozione di una maggiore presenza femminile in posizioni di leadership, insieme a programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica che ci impegniamo a sostenere per il cambiamento culturale nel settore della Ristorazione", commenta Stefania Moroni, Ceo del Gruppo Aimo e Nadia.

"Il percorso del Gruppo verso la parità di genere è un impegno continuo che nasce dalla profonda considerazione per gli altri e del cammino che il nostro gruppo sta attuando verso la Sostenibilità ESG, che partendo dal raggiungimento dei requisiti dell'SDG 5 (Obiettivo stabilito dalle Nazioni Unite), si riflette anche nella nostra attenzione verso l'ambiente e la corretta governance in tutte le sfere del nostro business. Questo impegno si è concretizzato con queste prime Certificazioni che oggi orgogliosamente presentiamo", conclude Moroni.

Gruppo Aimo e Nadia, guidato dagli Chef Alessandro Negrini e Fabio Pisani e da Stefania Moroni, figlia dei fondatori, proseguono il percorso iniziato da Aimo e Nadia, 60 anni fa, lavorando fianco a fianco per sviluppare il loro progetto che, tra memoria gustativa e contemporaneità, ha l'obiettivo di esaltare e celebrare la cultura gastronomica italiana.