Huawei, la tecnologia per uno stile di vita smart e sano

All'evento che si è tenuto il 18 maggio, Huawei ha presentato una nuova linea di prodotti in grado di regolare in maniera "smart" la vita delle persone. Gli Huawei Watch Gt3 Pro, Huawei Watch Fit 2, Huawei Mate Xs 2 e Huawei Band 7, insieme all'App Huawei Health, in una nuova veste grafica, si impegnano a ottimizzare l'esperienza degli utenti.

Gli

Huawei Watch Gt3 Pro, Huawei Watch Fit 2, Huawei Mate Xs 2 e Huawei Band 7

App Huawei Health

Huawei Consumer Business Group

Richard Yu

mirano a semplificare ulteriormente la vita quotidiana dei consumatori e, oltre ai prodotti hardware, la celebre, in una veste tutta nuova, rende il raggiungimento dello stile di vita perfetto ancora più facile.ha sempre messo i consumatori al centro delle sue attività. Durante l'evento di lancio,, CEO di Huawei Consumer Business Group, ha sottolineato il costante impegno di Huawei nell'ottimizzare l'esperienza dell'utente per realizzare la sua strategia e la sua visione di una All-Scenario Seamless AI Life.

William Tian

Salute e Fitness

House of Huawei

benessere mentale

, Presidente di Huawei CBG per l'Europa occidentale, ha dichiarato: “Il nostro evento di lancio di oggi a Milano dimostra l'impegno di Huawei nella categoria, ma anche il nostro desiderio di concentrarci sullo sviluppo di wearable con un'estetica distintiva e funzionalità imbattibili''. Combinando così novità sia hardware che software, l'eventoha celebrato una nuova generazione di prodotti a supporto dell’health management che integrano il tracciamento e il monitoraggio dell'attività fisica, il tracciamento e l'analisi dettagliata dell’alimentazione e le soluzioni per il, il tutto senza rinunciare al design.

Huawei si impegna costantemente per portare innovazione a 360°, ed è per questo che segue il trend del

“fashion-tech”

e-commerce

, ossia l'uso sempre più trendy della tecnologia e dei materiali industriali nella moda, insieme all'immancabile supporto dell'e dei dispositivi tecnologici. “Il concept HOUSE OF HUAWEI deriva dall’impegno di Huawei di offrire dispositivi e strumenti che aiutano e semplificano la vita quotidiana degli utenti in molteplici occasioni".

Ogni giorno gli utenti sono circondati da numerosi

device

Pier Giorgio Furcas,

ecosystem company

IOT

con le più disparate funzioni, ma è il modo in cui prodotti di diverse categorie comunicano tra loro a fare la differenza” ha dichiaratoDeputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia. “Huawei ha rafforzato in maniera importate questo concetto trasformandosi in unae offrendo un’esperienza d’uso senza soluzione di continuità. Il futuro dei dispositivi connessi non è più incentrato sullo smartphone, ma qualsiasi dispositivo può essere l'hub centrale di controllo e connettersi e gestire qualsiasi dispositivoche lo circonda”.

Gli ospiti d’onore dell’evento

Melissa Satta

Sir Mo Farah

, showgirl, modella e conduttrice televisiva italiana e, campione olimpico, mezzofondista e maratoneta britannico nonché ambassador dei wearable di Huawei, sono stati i protagonisti dell’evento insieme ai prodotti mostrati in quattro aree esperienziali e sensoriali: Boutique, Fitness, Ristorante e Benessere.