Haribo ottiene la certificazione Great Place To Work

La certificazione Great Place To Work™ ottenuta da Haribo Italia si basa su un’attenta valutazione delle opinioni dei dipendenti, raccolte attraverso il Questionario Trust Index, che misura il livello complessivo della fiducia in azienda. L'82% dei partecipanti alla survey ha dichiarato di considerare Haribo un ambiente di lavoro eccellente. Un punteggio significativo, che dimostra l'impegno concreto dell'azienda nel creare un ecosistema lavorativo attento al benessere dei propri dipendenti e alla loro crescita professionale, in un contesto inclusivo e orientato alla generazione di valore condiviso. Anche nelle altre aree di valutazione del modello Great Place To Work, l’azienda ha raggiunto punteggi elevati, nello specifico: coesione, credibilità e rispetto. Il conseguimento di questa certificazione e i risultati ottenuti esprimono il forte senso di appartenenza, la condivisone di valori e un alto livello di soddisfazione dei dipendenti, primi veri ambassador dell’azienda.