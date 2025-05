La Guida Michelin torna in Emilia-Romagna: a Parma la presentazione dell’edizione 2026

Il Palmares stellato dell’Emilia-Romagna per il 2025 conta 24 ristoranti da Piacenza a Rimini insigniti della prestigiosa Stella Michelin (con il tristellato “Osteria Francescana” a Modena, e le 2 Stelle Michelin, “San Domenico” a Imola e “Magnolia” a Longiano, nell’entroterra romagnolo). Un risultato raggiunto anche grazie alla passione per la buona tavola e alla possibilità, per i cuochi altamente qualificati, di utilizzare il ricco patrimonio di 44 prodotti tipici Dop e Igp e ricette della tradizione che ben si prestano a reinterpretazioni creative. Sono state quattro le new entry nell’Olimpo delle nuove Stelle Michelin: Ancòra a Cesenatico (FC), con il resident chef Marco Garattoni; Alto a Fiorano Modenese (Mo), con lo chef Mattia Trabetti; Ristorante del Lago a Bagno di Romagna (FC), con lo chef under 30 Simone Bravaccini, e la nuova creatura di Massimo Bottura, Al Gatto Verde di Modena, la cui chef canadese, Jessica Rosval, si è aggiudicata anche la Stella Verde per la gastronomia sostenibile e rispetto per l’ambiente. Un’altra distinzione, “Passion Dessert”, che valorizza l'esperienza gastronomica complessiva degli ospiti, grazie a dolci non solo golosi e ben presentati, ma anche coerenti con la filosofia culinaria del ristorante (introdotto nella selezione Italia 2024), è andato al ristorante Inkiostro di Salvatore Morello, a Parma. L’Emilia-Romagna è anche una terra generosa e conviviale, che ama condividere il buono della tavola con proposte alla portata di tutte le tasche. Per questo vanta un altro primato molto ricercato e popolare tra gli appassionati del gusto, il più alto numero di Bib Gourmand d’Italia- se ne contano 33 nella Guida- ovvero locali che offrono ottime esperienze gastronomiche a un buon rapporto qualità-prezzo. Due le novità per questo riconoscimento: una in Emilia, l’Osteria Fratelli Pavesi di Podenzano, nel Piacentino, e l’altra in Romagna, l’Osteria dell’Accademia di Montegridolfo, nell’entroterra riminese.