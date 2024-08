Il gruppo Rossini acquisisce la tedesca Willax con un'operazione da 18 milioni

Con l’acquisizione, dopo oltre un anno di intenso lavoro, Rossini ottiene una nuova dimensione, affermandosi sulla scena internazionale come player di assoluto riferimento del settore: questo vale in particolare per i mercati del nord Europa, più esigenti sia per le tipologie dei prodotti richiesti, sia per le condizioni climatiche. Grazie a Willax, Rossini aggiunge grande qualità al proprio portafoglio prodotti, strategici proprio per la tipologia di domanda di questi mercati. Inoltre, l’unione permetterà di sfruttare ogni leverage disponibile, come sinergie commerciali, miglioramento della supply chain con valorizzazione delle competenze made in

Italy e made in Germany ed efficientamento nella gamma prodotti.