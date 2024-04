Il Gruppo Petti raddoppia la produzione e cerca personale 

Una conseguenza dell’aumento degli ettari coltivati, superiore ai 1.200, per cui si prevede, per il periodo luglio-ottobre 2024, la raccolta di circa un milione di quintali di pomodoro fresco.

Il Gruppo Petti ricerca personale La forza lavoro richiesta dal gruppo, brand leader nella produzione di prodotti da pomodoro, è di trecento stagionali, che andranno ad aggiungersi ai novanta dipendenti fissi. Oltre alle mansioni generiche, che costituiscono la maggior parte delle figure ricercate, Petti è alla ricerca di tre responsabili di reparto, 25 carrellisti, sei elettricisti certificati con esperienza industriale e 3 saldatori certificati ed esperti in saldatura ferro, acciaio.

Una grande opportunità per il territorio della Val di Cornia in Toscana, dove non ci sono altri complessi industriali, e per le persone che lo abitano che, in caso di valutazione positiva della collaborazione, potranno vedere, nel 2025, la propria stabilizzazione a tempo indeterminato.

La storia del brand Il brand Petti è di proprietà della stessa famiglia che da quasi 100 anni gestisce le sue aziende con grande passione e tutela dei propri dipendenti. Proprio come un passaggio di testimone, nonna Maria, 96 anni, ha infatti trasferito, insieme al marito Pasquale, passione e conoscenza prima al figlio Antonio, che dirige dagli anni 70 l’azienda campana del Gruppo, poi ai nipoti Veronica, che affianca il padre e Pasquale, che dirige l’azienda toscana dove si confezionano i prodotti Petti nello stabilimento di Venturina Terme. In questo sito produttivo la materia prima arriva dai campi circostanti e viene accuratamente selezionata, lavorata e garantita da Certificazione ISO 22005, il Sistema di Rintracciabilità nella filiera alimentare.

I prodotti Il brand unisce la storia del Gruppo Petti, attivo nel settore conserviero dal 1925, a una propensione innovativa. Da una parte un forte heritage legato al pomodoro che si tramanda da quattro generazioni e dall’altra l’indispensabile evoluzione delle tecniche produttive. Il risultato sono delle conserve di pomodoro che hanno una netta distinzione di qualità e gusto, conferiti dall’esclusivo processo di lavorazione a bassa temperatura che permette di preservare il sapore e il colore rosso vivo del pomodoro, come se fosse stato appena raccolto. Un metodo di lavorazione simile a quello che si utilizza per le conserve fatte in casa, tramandato dalle nostre nonne, che garantisce la genuinità dei prodotti Petti.

Il Pomodoro Petti, inoltre, torna in comunicazione per riaffermare l’eccellenza dei propri prodotti da pomodoro toscano, essendo stato il primo brand nel settore conserviero italiano a puntare sull’origine geografica (regionale) della materia prima, lavorata nello stabilimento in Val di Cornia.

Il nuovo claim è Petti, la passata che non t’aspetti e riassume la sorpresa nel vedere e assaporare un pomodoro “come quello fatto in casa”, dal colore e profumo inconfondibile e dal gusto genuino del pomodoro fresco coltivato in Toscana.