Giovanni Rana porta la pallavolo in cucina

Ospiti d'eccezione dello spot, sul finale, sono gli atleti della squadra del Rana Verona, team di pallavolo di cui Giovanni Rana è gioiosamente e golosamente title sponsor. La presenza dei giocatori professionisti sottolinea il legame stretto tra l’azienda, il territorio e il mondo dello sport, con la pallavolo come veicolo principale per trasmettere valori condivisi come lo spirito di squadra, l'impegno e la voglia di superarsi. Un progetto che mira a promuovere la bellezza della pallavolo e l’importanza dell’attività sportiva come occasione di unione tra giovani e famiglie.



Oltre alla partecipazione dei giocatori, lo spot include anche il coinvolgimento super attivo delle persone che lavorano in Pastificio Rana, che stagione dopo stagione vivono con entusiasmo ogni sfida, anche questa sportivissima, al fianco del signor Giovanni. Questa scelta simbolizza la sinergia tra la squadra aziendale e quella sportiva, rafforzando l'idea che il successo si può costruire insieme, sia dentro che fuori dal campo.