Giornata Mondiale dell'Ambiente, con Crai 6mila nuovi alberi

Questo è l'impegno di Crai per la Giornata Mondiale dell'Ambiente del 5 giugno. "Ci impegniamo a restituire valore ai territori in cui operiamo sotto molteplici forme ed iniziative", ha dichiarato Marco Bordoli, ad di CRAI Secom.

Due le principali finalità

: contrastare i cambiamenti climatici favorendo, attraverso gli alberi, il naturale assorbimento delle emissioni di CO2 e migliorare la qualità della vita in aree sottoposte a un forte stress ambientale. Molti e importanti i benefici della riqualificazione delle aree, quali la mitigazione delle temperature e del rumore, il miglioramento della qualità dell'aria, il consolidamento del terreno, l'ampliamento della biodiversità vegetale e animale.

"Siamo particolarmente orgogliosi di questo progetto di CSR nazionale che contribuirà a migliorare la qualità della vita nelle zone interessate dagli interventi. Un'operazione dalla forte valenza socio-ambientale, che il Gruppo Crai ha supportato a tutti i livelli, sostenendone per intero il costo".

Questa iniziativa di forestazione – che vede coinvolte le seguenti insegne del Gruppo: Crai, Caddy's, PiùMe, Proshop, Risparmio Casa, Vitulano Drugstore – è coerente con l’approccio del Gruppo Crai alle attività di social responsibility, da sempre focalizzato sulle persone e sull'ambiente. "Con il Gruppo Crai, grazie all'adesione del Gruppo alla Campagna Mosaico Verde abbiamo l’opportunità di dare il via a nuovi progetti volti alla rigenerazione ambientale dei territori italiani e alla tutela del patrimonio boschivo", ha dichiarato Sandro Scollato, ad di AzzeroCO2.

"E' un contributo concreto che dimostra come le aziende possano fare la propria parte per lo sviluppo di un'economia sostenibile del Paese. L’iniziativa rientra nel progetto europeo ‘LIFE Terra’ che vede Legambiente come unico partner italiano e del quale noi siamo sostenitori”.