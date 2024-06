Cinque ragazzi affetti da gravi patologie, ospitati presso le strutture di Fondazione Ronald, e cinque loro fratelli sono salpati da La Spezia per un viaggio di 5 giorni con destinazione Civitavecchia. Ha preso così il largo il progetto Fratelli d'A-Mare per celebrare i 25 anni di Fondazione Ronald McDonald in Italia, reso possibile grazie a Fondazione Tender To Nave Italia ETS. Si tratta di un'iniziativa che promuove un'esperienza di vita comune per ritrovare sintonia e armonia insieme.