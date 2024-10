Eridania, un francobollo per celebrare i 125 anni

Uno speciale francobollo per celebrare i 125 anni di storia di Eridania. Leader del settore dolciario in Italia, vanta un lungo percorso tra continuità e modernità, che le ha permesso di scrivere la storia dello zucchero e più in generale della dolcificazione nel nostro Paese. L’annullo filatelico è stato consegnato ad Alessio Bruschetta, Amministratore Delegato di Eridania Italia, nel corso di una cerimonia che si è tenuta nel Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini a Roma, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza del Ministro Adolfo Urso.