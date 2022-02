25 febbraio 2022 17:26

Oppo lancia la serie Find X5: lo Smartphone elegante e innovativo

Oppo, tra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device, ha presentato la sua nuova serie flagship OPPO Find X5, che combina un design premium e un’'esperienza di imaging mai vista prima. Find X5 Series dispone di tutte le funzioni più innovative del settore, permettendo ai consumatori di esprimere la propria unicità, e vanta un'estetica futuristica, che dona allo smartphone un design raffinato dalle linee moderne e pulite. La nuova serie garantisce, inoltre, un'esperienza di imaging unica al mondo, anche grazie a MariSilicon X, il primo NPU (Neural Processing Unit) per l’imaging all'avanguardia proprietario, che consente il superamento della più grande sfida per il comparto video degli smartphone: la registrazione notturna. Infine, un sistema di doppia fotocamera IMX766, prestazioni eccezionali, connettività 5G ultraveloce e l'incredibile tecnologia SUPERVOOCTM per la ricarica rapida completano l’innovativa serie flagship di Oppo.