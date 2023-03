31 marzo 2023 14:04

Nanán, il brand made in Italy dedicato all'infanzia inaugura il nuovo store a Roma

Nanán, il brand made in Italy dedicato all'infanzia, approda in Via Vittoria n.22, nel cuore della zona commerciale del centro storico di Roma. ll nuovo store è stato progettato dallo studio Thirtyone Design + Management, agenzia creativa fondata da Claudia Campone. Sinonimo di qualità e tenerezza, il marchio è particolarmente attento all'universo che ruota attorno al bambino dai primi mesi fino ai 12 anni. Il suo mood caldo e avvolgente prende così forma in una boutique progettata ad hoc, riecheggiante l'atmosfera di coccole e dolcezza della prima infanzia. Ne nasce così un regno magico, dove le esigenze delle mamme incontrano i sogni dei piccoli. Ed è proprio sul mondo spensierato dell'infanzia che si basa la filosofia di Nanán, che renderà l'apertura dello store, giovedì 6 aprile a partire dalle 16.30, un evento da fiaba.

Il famoso Teatro San Carlino di Villa Borghese allieterà l'inaugurazione dello store dalle 17 con uno spettacolo. La Compagnia catapulterà grandi e soprattutto piccoli nel Paese delle Meraviglie, grazie all'intrattenimento del Cappellaio Matto, della Regina di Cuori e del Bianconiglio trampoliere. Un evento interattivo, ispirato allo spettacolo "Alice nel paese delle Meraviglie" che il Teatro San Carlino porterà in scena dal 1 aprile al 1 maggio, La performance, in particolare, vedrà il coinvolgimento diretto dei bimbi nella trasposizione del celebre "Tè di Alice" a cura dell'event planner Luna di Vanna: un'occasione per fare merenda proprio come nel Paese delle Meraviglie. Presenzierà inoltre per tutta la durata dell'intrattenimento artistico una truccabimbi, che trasformerà ogni bambino e bambina in un personaggio magico, esattamente come gli amici di Alice. L'evento sarà a sostegno dei progetti dell'associazione Bambino Gesù Onlus di Roma.