Miss Bikini sponsor della Rizzardi Padel Cup

Dopo l’esordio a Sabaudia, l'attesissimo evento per appassionati e professionisti del padel ha stupito con due giornate di sport, glamour e puro divertimento il 2 e 3 agosto negli accoglienti e suggestivi scenari del Padel Victims Country Club di Porto Rotondo. Questa volta con un ospite d’eccezione: Miss Bikini, sponsor ufficiale della manifestazione.

Miss Bikini ha infatti, firmato il campo dove si sono tenuti i match e personalizzato l’esclusiva festa di venerdì 2 agosto presso il rinomato locale Just Me di Porto Cervo, con otto splendide ragazze in total look Miss Bikini Luxe. Durante le due giornate di premiazione, il 2 e 3 agosto, i vincitori si sono aggiudicati i look di beach couture di Miss Bikini Luxe.

E non è tutto: anche gli esclusivi yacht Rizzardi, per l’occasione battono bandiera Miss Bikini.