22 settembre 2023 16:28

Fotogallery - Milano Fashion Week, la moda incontra il gelato: Iconico lancia il gusto Le Twins

Non solo moda ma anche gusto. In occasione della Milano Fashion Week il mondo del gelato si gemella con il brand "Le Twins" (fondato dalle stylists gemelle Sara e Tania Testa) in collaborazione con Maurizio Scilla di 03studio. Paillettes, lustrini e seta hanno sfilato in corso Buenos Aires 2 presso la gelateria "Iconico" che ha creato per l’occasione il gusto "Le Twins": fragola, lime e menta, fresco, colorato e perfetto per accompagnare gli abiti della stagione Spring Summer 24. Colori pastello per le paillettes stampate disegno cachemire, o celeste sfumate effetto jeans, le frange rosa e verde acqua e ancora giallo oro. Una giornata di festa in apertura della fashion week milanese con tante ospiti vip: Cecilia Capriotti, Ludovica Frasca, Benedetta Mazza, Guenda Goria, Juliana Moreira, Bianca Atzei, Romina Pierdomenico, Patrizia Caselli, Marcella Bella. Il gelato non passa mai di moda (così come un bel capo) e piace a grandi e piccini.