13 febbraio 2023 14:11

Insula ha raccontato la Sardegna a Casa Sanremo, l'area hospitality del Festival

La Sardegna si è raccontata a Casa Sanremo, area hospitality del Festival, in occasione dell'ultima tappa del tour esperienziale di Insula, la divisione Agrifood e Marketing Territoriale del Cipnes, che insieme all'assessorato al Turismo Artigianato e Commercio della Regione promuove la destinazione Sardegna e le sue filiere produttive identitarie nel mondo.

Sei giornate alla scoperta dell'Isola attraverso interviste accompagnate dalla proiezione di filmati sui percorsi esperienziali focus del programma Insula – Sardinia Quality World, con un appuntamento giornaliero nella trasmissione "Italia in Vetrina", format televisivo di Casa Sanremo, attività di cooking show, e serate a tema "Sardegna Gourmet - I sentieri del turismo enogastronomico" sviluppate nell'area di ristorazione ROOF di Casa Sanremo integralmente brandizzata Sardegna, all'interno del Palafiori.

Massimo Masia, project manager del progetto Insula e responsabile della divisione Agrifood e Marketing Territoriale del Cipnes, ha spiegato la mission del programma di marketing regionale: "'Insula - Sardinia Quality World' racconta la vera anima della Sardegna attraverso percorsi esperienziali, immersivi e identitari capaci di andare al di là del già noto prodotto turistico balneare, per trasferire al target focus il 'Viaggiatore esperienziale' i valori di unicità della Sardegna. Cinque le rubriche tematico-esperienziali focus del programma, capaci di attivare processi di destagionalizzazione dei flussi turistici verso l'Isola: i sentieri del Turismo Enogastronomico, i sentieri del Turismo Attivo e Sportivo, i sentieri del Turismo Archeologico, i sentieri dell'Arte e delle Tradizioni popolari, i sentieri del Turismo Lento e Cammini religiosi".

"Con il progetto Insula portiamo la Sardegna nel mondo, e cerchiamo di portare il mondo in Sardegna tutto l'anno - ha dichiarato nel corso dell'evento sanremese l'assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio Gianni Chessa -. Attualmente l'ottanta per cento del turismo è di tipo balneare e si concentra in quattro mesi con numeri certamente da record, ma ciò non basta: il mio obiettivo come assessore regionale del Turismo è destagionalizzare l'offerta turistica. Con questa finalità abbiamo messo a punto anche un nutrito piano eventi regionale pluriennale con tanti appuntamenti sportivi di carattere internazionale. In particolare sono 40 gli eventi sportivi mondiali, per rendere ancora più attraente la destinazione Sardegna anche in bassa stagione. La partecipazione all'evento 'Sardegna in Casa Sanremo' ha rappresentato un'importante vetrina per l'azione di marketing territoriale oggetto del programma Insula, 6,5 milioni di contatti online e offline veicolato nelle sei giornate del Festival attraverso il network Casa Sanremo (TV, App, Web communication, campagne social media ed eventi tematici al Palafiori)".