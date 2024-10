Il Gruppo Rossini cresce ancora: inaugurato a Seriate il modernissimo magazzino automatizzato

Il gruppo Rossini, azienda di riferimento nell’abbigliamento da lavoro e Dpi (dispositivi di protezione individuale), ha inaugurato a Seriate il nuovo magazzino automatizzato: un passo importante reso possibile grazie a un investimento strategico per lo sviluppo del gruppo, che punta ai 100 milioni di fatturato entro il 2026, dai 53 milioni del 2023. Previste quindi nuove assunzioni grazie alla crescita dei volumi gestiti dal magazzino, con un aumento del benessere degli operatori e una diminuzione delle tempistiche di evasione degli ordini. 24 robot, 32mila bins, possibilità di attivare il magazzino 24 ore su 24, 7 giorni su 7: questi i numeri del nuovo sistema che in futuro permetterà ulteriori espansioni. Un vero e proprio salto nel futuro, con investimenti in tecnologia e innovazione, reso possibile anche grazie all'acquisizione (per 18 milioni di euro), avvenuta in estate, della tedesca Willax GmbH, attiva nello stesso settore di Rossini