20 novembre 2023 14:49

Fotogallery - Ernesto Illy International Coffee Award, l'ottava edizione va al Brasile

Il Brasile, con l'azienda São Mateus Agropecuaria, è il vincitore del premio Best of the Best conferito a Josè Eduardo Dominicale in occasione dell'ottava edizione dell'Ernesto Illy International Coffee Award. La cerimonia si è svolta a New York, alla New York Public Library. Il riconoscimento, intitolato alla memoria del visionario leader di Illycaffè e figlio del fondatore dell'azienda, celebra il lavoro quotidiano che Illycaffè compie da oltre 30 anni al fianco dei produttori per offrire il miglior caffè sostenibile. A consegnare il riconoscimento il presidente Andrea Illy, durante la cena di gala; ad assegnarlo una giuria internazionale indipendente di 9 esperti che ha esaminato i migliori lotti della produzione 2022-2023, attraverso una degustazione alla cieca dei 9 caffè provenienti dai 9 Paesi che rappresentano il brand Illy: Brasile, Costa Rica, El Salvador, Etiopia, Guatemala, Honduras, India, Nicaragua e Ruanda. Prima di arrivare alla giuria, ogni lotto di caffè è stato analizzato dai laboratori di qualità di Illycaffè e poi giudicato in base a ricchezza e complessità aromatica, eleganza ed equilibrio dei sapori, intensità dell'aroma. "La vittoria assoluta di un caffè brasiliano di agricoltura rigenerativa mi riempie di gioia. La storia del premio Ernesto Illy è iniziata infatti in Brasile nel 1991, e ciò conferma che i riconoscimenti ricevuti dalla Illycaffè per aver trasformato il Brasile da leader di quantità anche in leader di qualità sono meritati", ha commentato Andrea Illy. "Dopo più di venticinque anni di lavoro incessante del nostro team di agronomi e dell'Università del caffè, il salto è stato fatto grazie all'agricoltura rigenerativa, che abbiamo deciso di sviluppare nel 2018 per i suoi benefici all'ambiente e alla salute", ha concluso. Il premio Coffee Lovers' Choice, assegnato dai consumatori, è stato vinto dalla Finca Danilandia di Luis Arimany Mondonico del Guatemala. A deciderlo, in questo caso, una giuria di consumatori che nelle settimane precedenti all'evento ha degustato alla cieca gli stessi campioni nei caffè Illy di Trieste, Milano, Parigi, Londra, San Paolo e New York, esprimendo la propria preferenza.