25 settembre 2023 11:51

Fotogallery - Treviso, al chiaro di luna la nona edizione della Vendemmia Notturna di La Vigna di Sarah

Successo, cultura ed emozione per la nona edizione della Vendemmia Notturna “Grappoli di Luna” di La Vigna di Sarah, suggestivo agriturismo a Cozzuolo di Vittorio Veneto (TV). Circa 200 gli ospiti a celebrare con la padrona di casa, Sarah Dei Tos, il turismo esperienziale alla portata di tutti, per la scoperta del territorio e delle sue tradizioni, senza perdere di vista la sostenibilità e il rispetto dell'ambiente. "La vendemmia è una tradizione antica e spettacolare che rende unico il nostro territorio e questo devono poterlo conoscere tutti, - spiega Sarah Dei Tos. - Il turismo è una risorsa importante per la crescita di un territorio e di tutte le realtà coinvolte; soprattutto nelle zone del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore docg è riuscito a dare una grande visibilità e un aumento di persone in visita, è giusto quindi celebrarlo". "Tutti - conclude - devono poter condividere questi valori e queste bellezze ed è per questo motivo che quest’anno, per la prima volta in Italia e nel territorio del Prosecco, ho voluto aggiungere un nuovo appuntamento aperto al pubblico, la Vendemmia Notturna Turistica, avvenuta lo scorso 19 settembre per cittadini e turisti che hanno così scoperto questa suggestiva tradizione al chiaro di luna". La vendemmia notturna vuole essere, infatti, allo stesso tempo, una festa per celebrare uno stile di vita legato alla natura e un momento di accrescimento per conoscere un sistema basato sui principi di valorizzazione e salvaguardia delle risorse e sul rispetto dell'ambiente. Inoltre, la vendemmia notturna porta un valore aggiunto alla qualità e al sapore del prodotto finale, date anche le temperature più fresche della notte, che fanno ritrarre gli acini, gonfiati nelle ore diurne, che raccolgono al loro interno gli elementi naturali per rendere l'uva più resistente e compatta e quindi anche più facile da lavorare e trasportare; non a caso infatti, da quest'anno, tutti i prodotti firmati La Vigna di Sarah saranno vendemmiati di notte. Ad aprire la serata del 19 settembre, avvolti dalla bellezza del tramonto nelle colline del prosecco, l'Oasi Enogastronomica, un evento che rispetta i profumi e i sapori del territorio, grazie alla presentazione e degustazione dei prodotti nati dalle aziende locali selezionate, che hanno fatto del rispetto dell'ambiente e dei cicli naturali una sfida e una filosofia per il futuro.